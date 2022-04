Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Avantium verlaagd van 5,00 naar 4,50 euro, met behoud van het Houden advies. De aandelenemissie van Avantium geeft het bedrijf ruimte en tijd om FDCA te produceren in 2024, wat cruciaal is voor de beleggingscasus, stelt Kepler. Avantium verkoopt de nieuwe aandelen voor maximaal 4,60 euro per stuk. De hoge inflatie zal echter een deuk slaan in het investeringsbudget, verwachten de analisten. Zij zien een neerwaarts risico van 5 procent, met het koersdoel van 4,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.