Kepler zet Randstad op verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor Randstad verlaagd van Houden naar Reduceren en het koersdoel van 66,00 naar 45,00 euro. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport waarin ook het advies voor Adecco werd verlaagd naar Reduceren. De recente trends in de uitzendmarkt waren de laatste periode sterk, maar de analisten van Kepler besloten toch om voorzichtiger te worden, vanwege de macro-economische vooruitzichten. Die zetten vermoedelijk de volumes onder druk, hoewel hogere lonen voor wat meewind zullen zorgen. Het aandeel Randstad daalt donderdag 2,8 procent naar 50,54 euro. Bron: ABM Financial News

