Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in een markt die na de notulen van de Federal Reserve nu uitkijkt naar die van de Europese Centrale Bank, die volgende week donderdag alweer met een nieuw rentebesluit komt.



De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,8 procent op 452,30 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,2 procent op 14.186,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,6 procent met een stand van 6.537,00 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,3 procent naar 7.574,30 punten.

Analisten van SEB merkten donderdag op dat beleggers terughoudend zijn, vanwege de hoge inflatie en de verwachting dat centrale banken een krapper monetair beleid gaan hanteren, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in de eurozone.

Woensdagavond kregen beleggers nog inzicht in de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. "Zoals verwacht zorgde de oorlog in Oekraïne voor terughoudendheid in het besluit van de Fed om de rente te verhogen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Diverse Fed-leden hadden een verhoging van 50 basispunten niet erg gevonden, maar zagen daar toch vanaf om eerst de ontwikkelingen in Oekraïne af te wachten", aldus Hewson. In maart verhoogde de Fed uiteindelijk de rente met 25 basispunten.

Volgens Hewson is het vrijwel zeker dat de Amerikaanse centrale bank in mei de rente met nog eens 50 basispunten verhoogt. "Zeker als volgende week blijkt dat de Amerikaanse inflatie over maart rond de 8 procent bedraagt."

De centrale bank is verder van plan om de balans af te bouwen met maximaal 95 miljard dollar per maand.

De Duitse industrie produceerde in februari 0,2 procent meer, gelijk aan de prognose, maar een stuk minder dan de stijging een maand eerder.

De detailhandelsverkopen van de eurozone kwamen in februari op maandbasis 0,3 procent hoger uit. De markt hield rekening met een plus van 0,5 procent.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten alleen de wekelijkse steunaanvragen uit, waarvoor een aantal van 200.000 wordt verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,0890. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0920 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0898 op de borden.

Olie werd donderdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 96,81 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 101,75 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.



Bedrijfsnieuws

Swiss Re heeft zijn doelstelling herhaald om het rendement op eigen vermogen te laten stijgen naar 14 procent in 2024. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent lager.

De koersen van aandelen van uitzenders Randstad en Adecco daalden respectievelijk 2,9 en 2,2 procent, nadat Kepler Cheuvreux de adviezen voor beide aandelen verlaagde van Houden naar Reduceren.

In Frankfurt waren de plussen onder de hoofdaandelen in de meerderheid, onder aanvoering van de koers van het aandeel Continental, dat 2,8 procent steeg. De koers van het aandeel Daimler Truck Holding verloor 2,6 procent.

In Parijs was de verhouding tussen min en plus gelijk aan die in Frankfurt, met dit verschil dat de koersverliezen beperkt bleven tot minder dan een procent. Dat lag bij de koerswinsten anders: de koers van het aandeel Eurofins Scientific steeg 2,8 procent en die van Telepreformance met 2,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,0 procent tot 4.481,18 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.496,58 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.888,82 punten.