Financial Times: Meta richt zich op cryptomunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta is bezig met plannen om cryptomunten, tokens en financiële diensten voor zijn apps te introduceren. Dit meldde Financial Times woensdag op basis van ingewijden. Het bedrijf, geleid door CEO Mark Zuckerberg, is op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen en nieuwe functies om gebruikers aan te trekken en te behouden. De financiële tak van Facebook, Meta Financial Technologies, heeft de creatie van een cryptovaluta voor de metaverse onderzocht, die medewerkers intern ‘Zuck Bucks’ hebben genoemd, meldden bronnen aan de zakenkrant. Het is onwaarschijnlijk dat dit een cryptocurrency is op basis van de blockchain, aldus de ingewijden. In plaats daarvan neigt Meta naar de introductie van in-app-tokens die centraal door het bedrijf worden beheerd, vergelijkbaar met die in gaming-apps zoals de robux-valuta in het populaire kinderspel Roblox. Volgens bedrijfsmemo's en mensen die dicht bij de plannen staan, onderzoekt Meta ook de creatie van "sociale tokens" of "reputatietokens", die kunnen worden uitgegeven als beloning voor zinvolle bijdragen in bijvoorbeeld Facebook-groepen. Een andere poging is om 'creator-munten' te maken die kunnen worden geassocieerd met bepaalde influencers op de foto-sharing-app Instagram. Meta verkent verder ook meer traditionele financiële diensten, met een focus op het verstrekken van leningen aan kleine bedrijven tegen aantrekkelijke rentes, volgens verschillende mensen die bekend zijn met het initiatief. Hoewel er niet meteen iets gepland staat, heeft het bedrijf eerder gesprekken gevoerd met potentiële partners voor het verstrekken van leningen, aldus één van de bronnen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.