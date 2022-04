Beursupdate: AEX licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 721,85 punten.

Analisten van SEB merkten op dat beleggers terughoudend zijn, vanwege de hoge inflatie en de verwachting dat centrale banken een krapper monetair beleid gaan hanteren, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in de eurozone.

Woensdagavond kregen beleggers nog inzicht in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "Zoals verwacht zorgde de oorlog in Oekraïne voor terughoudendheid in het besluit van de Fed om de rente te verhogen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Diverse Fed-leden hadden een verhoging van 50 basispunten niet erg gevonden, maar zagen daar toch vanaf om eerst de ontwikkelingen in Oekraïne af te wachten", aldus Hewson. In maart verhoogde de Fed uiteindelijk de rente met 25 basispunten.

Volgens Hewson is het vrijwel zeker dat de Amerikaanse centrale bank in mei de rente met nog eens 50 basispunten verhoogt. "Zeker als volgende week blijkt dat de Amerikaanse inflatie over maart rond de 8 procent bedraagt."

De centrale bank is verder van plan om de balans af te bouwen met maximaal 95 miljard dollar per maand.

"We zitten nog geen week in het tweede kwartaal, maar op basis van hoe de markten zich bewegen kunnen we vergelijkbare ontwikkelingen verwachten als in het eerste kwartaal", aldus analisten van Deutsche Bank, wijzend op de verkoopgolf op de obligatiemarkten en mondiale aandelenbeurzen woensdag. "Beleggers maken zich op voor de snelste monetaire verkrapping in decennia."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0878. De olieprijzen stegen met 0,5 procent en herstelden daarmee licht na de daling van woensdag. Toen kondigde het Internationaal Energieagentschap aan dat het samen met 31 lidstaten kijkt naar mogelijkheden om de strategische oliereserves met 120 miljoen vaten terug te brengen.

Op macro-economisch vlak bleek de productie van de Duitse industrie in februari licht te zijn gestegen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Universal Music Group 4,1 procent. Just Eat Takeaway.com won 3,0 procent. Randstad verloor juist 3,0 procent. Shell koerste 1,6 procent lager, na onder meer de aankondiging van een afschrijving van circa 5 miljard dollar vanwege het aangekondigde vertrek uit Rusland.

In de AMX won Galapagos 2,4 procent. Aperam verloor 1,4 procent.

In de AScX stegen CM.com en Pharming tot 2,1 procent. Nedap leverde 3,4 procent in.

Het aandeel Euronext steeg 2,1 procent na een positief rapport van Credit Suisse.