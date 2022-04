JD.com benoemt nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft zijn voorzitter Lei Xu benoemd als CEO, in plaats van oprichter Richard Liu. Dat maakte het Chinese e-commercebedrijf donderdag bekend. Lei Xu was behalve voorzitter van JD.com eerder ook topman van JD Retail en chief marketing officer van JD.com. Hij was volgens het bedrijf belangrijk voor de ontwikkeling van een tussenplatform voor de aanvoerketen en de omni-channel-strategie, die veel bijdroeg aan de groei van het bedrijf. "Ik zal meer tijd spenderen aan de langetermijnstrategie", stelde Lei's voorganger Liu donderdag. JD.com is één van de grootste Chinese ecommercebedrijven en een concurrent van Alibaba. Bron: ABM Financial News

