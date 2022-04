'CTP is logistieke held voor een koopje' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor logistiek vastgoedbedrijf CTP verlaagd van 23,00 naar 21,00 euro, maar handhaaft het koopadvies, omdat de analisten denken dat het aandeel te sterk is gedaald in reactie op de oorlog in Oekraïne. Het aandeel CTP is dit jaar tot nu toe met 15 procent gedaald, omdat het bedrijf weinig bescherming heeft tegen de oplopende kosten van bouwmaterialen en blootgesteld is aan Oost-Europa. Het zal vermoedelijk twee jaar duren voordat de huren aan de hogere prijzen aangepast zijn. Het aandeel wordt nu echter gewaardeerd alsof er de komende twee jaar geen groei meer zal zijn, met afschrijvingen op de bestaande bezittingen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de aanzienlijke opwaartse ruimte in de onlangs aangeschafte Duitse portefeuille, merkt ING op. Bovendien heeft CTP geen vastgoed in Oekraïne, terwijl de economieën van Tsjechië, Hongarije en Roemenië, waar het bedrijf wel actief is, weinig gevoelig zijn voor de situatie in Oekraïne en Rusland. Het bedrijf haalt zijn bouwmaterialen vooral lokaal of uit West-Europa. ING houdt de winstverwachtingen vrijwel ongewijzigd waarmee CTP één van de winstgevende aandelen in de sector blijft. De bank noemt de huidige koersdaling een goed moment om het aandeel te kopen. CTP noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 15,28 euro. Bron: ABM Financial News

