Overnamebod op Accell officieel gelanceerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich vanaf 8 april aanmelden voor het overnamebod van het consortium onder leiding van private equity-bedrijf KKR van 58,00 euro per aandeel Accell Group. Dat maakten de fietsenfabrikant en de bieders donderdag bekend. De aanmeldingsperiode eindigt op 3 juni. De afronding van het overnamebod wordt verwacht voor het einde van het tweede kwartaal. Het bod wordt gesteund door Accell. Een aantal grote aandeelhouders, waaronder Teslin, met een belang van 10,8 procent en Hoogh Blarick met 7,5 procent, werken ook mee aan het overnameplan. Op 20 mei houdt Accell een aandeelhoudersvergadering om te stemmen over de overname. Het bod wordt gestand gedaan bij aanmelding van 95 procent van de aandelen, of 80 procent als aandeelhouders akkoord gaan met bepaalde procedures voor het in handen krijgen van de resterende aandelen. Bron: ABM Financial News

