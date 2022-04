Vertrek uit Rusland kost Shell tot 5 miljard dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrek uit Rusland kost Shell 4 tot 5 miljard dollar. Dit maakte de energiereus donderdagochtend bekend. De afschrijving wordt verantwoord in de cijfers over het eerste kwartaal. Dit raakt de winst op aangepaste basis niet. Verder waarschuwde Shell dat de operationele kasstroom negatief wordt getroffen door een "erg hoge" uitstroom van het werkkapitaal. Bron: ABM Financial News

