Samsung verwacht recordomzet in eerste kwartaal

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk een recordomzet geboekt, terwijl de operationele winst op jaarbasis met 50 procent steeg. Die verwachting gaf de Zuid-Koreaanse producent van geheugenchips en smartphones donderdagochtend af. Samsung verwacht dat het afgelopen kwartaal een operationele winst is gerealiseerd van 14,1 biljoen won, omgerekend 10,6 miljard euro. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 9,4 biljoen won. De omzet kwam naar verwachting uit op 77 biljoen won, een stijging op jaarbasis van 18 procent. Niet eerder boekte Samsung zo'n hoge omzet. Een kwartaal eerder boekte het bedrijf al een recordomzet van 76,6 biljoen won. Daarmee presteert het bedrijf beter dan verwacht. Analisten geraadpleegd door S&P Market Intelligence mikten gemiddeld op een operationele winst van 13,5 biljoen won en een omzet van 74,9 biljoen won. Samsung profiteerde van een sterke vraag naar geheugenchips en een robuuste uitrol van zijn laatste telefoons. Toch wordt er ook gevreesd voor de ontwikkelingen in de komende maanden als gevolg van onder meer de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie, waardoor consumenten een hand op de knip kunnen houden. Bron: ABM Financial News

