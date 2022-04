Afwachtende opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong op een vrij neutrale opening.

Onrust over onder meer havikachtige uitspraken van monetaire beleidsmakers van de Federal Reserve zette de afgelopen dagen de obligatiemarkten in vuur en vlam, en de aandelenmarkten flink onder druk.

Woensdag koerste de AEX index nog 2,4 procent lager naar 718,65 punten, terwijl op Wall Street woensdagavond techbeurs Nasdaq 2,2 procent prijs gaf. Ook dinsdag stond de rentegevoelige Nasdaq index flink onder druk. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index verloor woensdag slechts enkele tienden van een procent.

De Amerikaanse centrale bank lijkt vastbesloten om de inflatie een halt toe te roepen door het monetaire beleid in hoog tempo te verkrappen, waarbij beleggers de indruk krijgen dat schade voor de Amerikaanse economie voor lief zal worden genomen.

Woensdagavond kwam uit de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve naar voren dat al vorige maand sterk overwogen werd om de rente met een half procentpunt te verhogen, in plaats van met een kwart procentpunt. Naast de notulen werden beleggers ook geconfronteerd met nieuws over extra sancties tegen Rusland, waaronder een verbod op de invoer van steenkool, die vermoedelijk inflatoir zullen uitpakken.

Op de obligatiemarkten liepen de rentevergoedingen woensdag rap op. Het rendement op de Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar noteerde woensdag met 2,60 procent op het hoogste niveau sinds begin 2019. Begin maart bedroeg het rendement nog 1,73 procent.

Ook in de eurozone, waar de Europese Centrale Bank het kruit vooralsnog droog houdt, vooral vanwege de overheidsfinanciën van zuidelijke lidstaten, lopen de rentevergoedingen snel op. Zo is het rendement op de Italiaanse tienjarige staatslening de afgelopen 30 dagen opgelopen van 1,67 procent naar 2,32 procent. Rentelasten drukken daardoor een steeds grotere stempel op de Italiaanse overheidsuitgaven.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend lager, maar de verliezen zijn niet buitengewoon. De grootste daler is de Nikkei index in Japan met 1,6 procent. De Chinese beurzen verliezen ongeveer 1 procent.

Beleggers kijken met vrees naar de nieuwe coronalockdowns die in China worden doorgevoerd en die onder meer kunnen leiden tot verdere verstoringen in de mondiale aanvoerketen, hetgeen ook inflatoir kan werken. Woensdag bleek uit cijfers van de inkoopmanagers nog dat de Chinese economie vermoedelijk krimpt.

Het nieuws dat de economie van ’s werelds grootste olie-importeur flink onder druk staat, was woensdag mede-aanleiding voor een daling van de Amerikaanse olie-future met 5,6 procent naar 96,22 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend herstelt de future met ongeveer 1 procent.

Vandaag worden notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank vrijgegeven en ook de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen kunnen op extra aandacht rekenen.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek al bekend dat de Nederlandse inflatie in maart op jaarbasis is is uitgekomen op 9,7 procent, na een toename van 6,2 procent in februari. De inflatie van maart is de hoogste sinds april 1976.

De forse toename van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie. In maart was energie 157 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In februari was dit 77 procent. Voedingsmiddelen waren in maart 6,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Bedrijfsnieuws

Aalberts ziet Martin van Pernis na vier termijnen vertrekken als voorzitter en lid van de raad van commissarissen en wordt als voorzitter opgevolgd door Peter van Bommel.



SBM Offshore bevestigde dat het bedrijf geen activiteiten in Rusland en Oekraïne heeft en dus geen directe blootstelling aan de oorlog tussen de twee landen.

Credit Suisse hervatte het volgen van Euronext met een Outperform advies met een koersdoel van 96,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,0 procent tot 4.481,18 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.496,58 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.888,82 punten.