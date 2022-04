Nieuwe voorzitter RvC Aalberts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts ziet Martin van Pernis na vier termijnen vertrekken als voorzitter en lid van de raad van commissarissen en wordt als voorzitter opgevolgd door Peter van Bommel. Dit zijn enkele agendapunten voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering van Aalberts, waarvan donderdag de agenda door het bedrijf bekend werd gemaakt. Commissaris Annette Rinck neemt afscheid om persoonlijke redenen. Voor deze positie wordt nu gezocht naar een opvolger. De aandeelhoudersvergadering van Aalberts wordt op 19 mei gehouden in Utrecht. Dan wordt er ook gestemd over het dividendvoorstel van in totaal 1,65 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

