Swiss Re blijft mikken op 14 procent rendement Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Swiss Re heeft zijn doelstelling herhaald om het rendement op eigen vermogen te laten stijgen naar 14 procent in 2024. Dat maakte de Zwitserse herverzekeraar donderdagochtend bekend, voorafgaand aan zijn beleggersdag. Swiss Re zal vanaf 2024 verslag doen volgens IFRS-regels, in plaats van de Amerikaanse boekhoudstandaard GAAP. Dit pakt gunstig uit voor de winst in de leven en zorgtak, die zo eerder zichtbaar wordt in de resultaten en waardoor de winst en het rendement stijgen. De afgelopen tien jaar wist de herverzekeraar de kosten stabiel te houden, terwijl de omzet met 6 procent per jaar groeide. Sinds de vorige beleggersdag heeft het bedrijf de marges op de herverzekering van schade- en ongevallenverzekeringen aanzienlijk verbeterd, stelde CEO Christian Mumenthaler donderdag. De verzekering tegen natuurrampen blijft groeien en had een gecombineerde ratio van kosten en claims van 75 procent in de afgelopen tien jaar, waarmee dit een zeer winstgevend bedrijf is. Ook de herverzekeringen van levens- en zorgverzekeringen blijft goed presteren. De winst is in de afgelopen tien jaar verdubbeld, ondanks verliezen door de pandemie in deze periode. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.