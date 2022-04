Onward Medical publiceert Parkinson-studie in invloedrijk tijdschrift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onward Medicals behandeling van hypotensie bij ruggenmergletsel kan ook worden toegepast bij de ziekte van Parkinson en dat werd in het invloedrijke New England Journal of Medicine gepubliceerd. Dit maakte het bedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel donderdagochtend bekend via een persbericht. De aanpak van Onward voor de behandeling van orthostatische hypotensie bij een patiënt met MSA-P, een degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel, kan ook worden gebruikt bij neurodegeneratieve aandoeningen als de ziekte van Parkinson. Het onderzoek werd uitgevoerd door NeuroRestore, een samenwerkingsverband tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie en het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Bron: ABM Financial News

