Nederlandse inflatie op bijna 10 procent

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in maart in een flink hoger tempo gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 9,7 procent op jaarbasis, na een toename van 6,2 procent in februari.

De inflatie van maart is de hoogste na april 1976.

De forse toename van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie. In maart was energie 157 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In februari was dit 77 procent.

De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten. Het CBS voert een onderzoek uit naar het meten van de energieprijzen in de CPI.

Naast energie had ook de prijsontwikkeling van de motorbrandstoffen een verhogend effect op de inflatie. De prijzen stegen met 36,5 procent in maart ten opzichte van een jaar eerder, in februari was dit 24 procent. De gemiddelde prijs van een liter Euro 95 aan de pomp is gestegen van 2,05 euro in februari naar 2,29 euro in maart. Voor diesel steeg de prijs van 1,74 euro naar 2,12 euro.

Verder droeg ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen bij aan de hogere inflatie. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van vlees en groente. Voedingsmiddelen waren in maart 6,2 procent duurder dan een jaar eerder. In februari was voeding 4,9 procent duurder.

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in maart 11,7 procent duurder dan een jaar eerder, in februari was dat 7,3 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 5,9 procent in februari naar 7,5 procent in maart. Dat is de hoogste inflatie ooit gemeten in de eurozone.