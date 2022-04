Wall Street lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,0 procent tot 4.481,18 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.496,58 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.888,82 punten.



Het zwaartepunt lag woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat functionarissen van de Amerikaanse centrale bank tijdens de laatste beleidsvergadering half maart sterk hebben overwogen de rente met een half procentpunt te verhogen.

De functionarissen van de Amerikaanse centrale bank stemden vorige maand in met hun eerste renteverhoging in meer dan drie jaar, waardoor de belangrijkste rente, de federal funds rate, werd verhoogd met 25 basispunten naar 0,25 tot 0,50 procent.

Uit de notulen bleek dat veel functionarissen tijdens de vergadering de voorkeur gaven aan een verhoging van de rente met 50 basispunten, maar dat een verhoging met 25 basispunten passend zou zijn "in het licht van de grotere onzekerheid op de korte termijn in verband met de Russische invasie van Oekraïne", zo bleek uit de notulen. Veel deelnemers merkten op dat één of meer verhogingen van [een half procentpunt] geschikt zou kunnen zijn voor toekomstige vergaderingen, vooral als de inflatiedruk hoog blijft.

In de notulen stond tevens, hoewel nog geen definitief besluit is genomen, dat de functionarissen over het algemeen zijn overeengekomen de balans met 95 miljard dollar per maand te verkleinen na een geleidelijke invoering van drie maanden. Het plan zou in mei van start kunnen gaan.

De oorlog in Oekraïne en een recordaantal coronavirusgevallen in China dragen drukten tevens op de markt. De VS hebben woensdag nieuwe sancties afgekondigd tegen zowel de grootste financiële instelling van Rusland als de grootste particuliere bank en breiden oude sancties uit, waaronder maatregelen tegen de dochters van de Russische president Vladimir Poetin.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 6,3 procent. De marktindex daalde van 425,1 naar 398,5.

De euro/dollar noteerde op 1,0898. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,0919 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0903 op de borden.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,6 procent, ofwel 5,73 dollar, lager op 96,23 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door het consumentenkrediet later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Twitter daalde 0,6 procent. Het aandeel steeg de afgelopen dagen sterk nadat een melding liet zien dat Tesla-oprichter Elon Musk een groot belang van meer dan 9 procent heeft opgebouwd in het socialmediabedrijf en ook een bestuurszetel krijgt.

Twitter bevestigde dat het werkt aan een 'edit'-knop waarmee gebruikers hun tweets kunnen aanpassen na publicatie. Musk hield een poll met de vraag of volgers dat zouden willen.

Tesla verloor bijna 4,0 procent en Occidental Petroleum won 0,6 procent, ondanks een forse daling van de olieprijs.

JetBlue AirWays wil Spirit Airlines overnemen voor 3,6 miljard dollar. Daarmee heeft Frontier Airlines een rivaal in zijn poging om de prijsvechter in te lijven. Het bod van 33 dollar per aandeel van JetBlue kwam ongevraagd, meldde Spirit.

BHP Group heeft genoegd hernieuwbare energie ingekocht voor zijn drie grote nikkelbedrijven in West-Australië vanaf 2024. Enel Green Power gaat een windmolenpark bouwen en Risen Energy levert zonnestroom.



Boodschappenbezorger Instacart lijkt de boot gemist te hebben. De oprichter benaderde vorig jaar DoorDash en Uber voor een mogelijke overname, maar een deal werd niet beklonken. Een beursgang werd ook overwogen, maar vorige maand heeft het bedrijf zijn waardering fors neerwaarts bijgesteld, melden personen bekend met de situatie.