Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag fors lager gesloten, nadat uitvoerend directeur Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA) tweette dat het IEA 120 miljoen vaten uit zijn reserves zal vrijgeven. De vrijgave omvat 60 miljoen vaten uit de reserves in de VS, als onderdeel van de door Washington eerder aangekondigde vrijgave van ruwe olie uit zijn Strategic Petroleum Reserve, zei Birol De prijs voor een vat ruwe olie sloot woensdag op zijn laagste punt sinds half maart. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 1 april zijn gestegen met 2,4 miljoen vaten tot 412,4 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 2,0 miljoen vaten tot 236,8 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen op met 0,8 miljoen vaten tot 114,3 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 92,5 procent. Dat was een week eerder nog 92,1 procent. De VS, samen met andere leden van de G7 en de Europese Unie stonden woensdag op het punt nieuwe sancties aan te kondigen tegen Rusland, vanwege de invasie in Oekraïne, na bewijs van vermeende oorlogsmisdaden. De EU heeft zich echter niet aangesloten bij de VS en het Verenigd Koninkrijk bij het verbieden van Russische olie-import. EU-functionarissen hebben echter aangegeven dat het gesprek over een geleidelijke afschaffing van Russische olie en aardgas waarschijnlijk aan momentum zal winnen. "Ik denk dat er vroeg of laat ook maatregelen voor olie en zelfs aardgas nodig zullen zijn", zei Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad woensdag tegen het Europees parlement. "De EU houdt dit scherpste zwaard in zijn arsenaal aan sancties voorlopig in reserve", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden in de week eindigend op 1 april met 1,1 miljoen vaten zijn gestegen, terwijl de benzinevoorraden daalden met 543.000 vaten en de distillaatvoorraden stegen met 593.000 vaten. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,6 procent, ofwel 5,73 dollar, lager op 96,23 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.