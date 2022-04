Fed neigt naar renteverhogingen van 50 basispunten komende vergaderingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve hebben tijdens hun beleidsvergadering half maart sterk overwogen de rente met een half procentpunt te verhogen en naderden een akkoord over een plan om de balans van 9 biljoen dollar te verminderen. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De functionarissen van de Amerikaanse centrale bank stemden vorige maand in met hun eerste renteverhoging in meer dan drie jaar, waardoor de belangrijkste rente, de federal funds rate, werd verhoogd met 25 basispunten naar 0,25 tot 0,50 procent. Het discontotarief werd verhoogd met 0,25 procentpunt naar 0,50 procent. Uit de dot plot bleek tevens dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar afkoerst op zeven renteverhogingen, terwijl de teller voor 2023 op 3 of 4 renteverhogingen staat, te midden van een inflatie die tot het hoogste niveau in vier decennia is gestegen. Uit de notulen bleek dat veel functionarissen tijdens de vergadering de voorkeur gaven aan een verhoging van de rente met 50 basispunten, maar dat een verhoging met 25 basispunten passen zou zijn "in het licht van de grotere onzekerheid op de korte termijn in verband met de Russische invasie van Oekraïne", aldus de notulen van de bijeenkomst van 15 en 16 maart. "Veel deelnemers merkten op dat één of meer verhogingen van [een half procentpunt] geschikt zou kunnen zijn voor toekomstige vergaderingen, vooral als de inflatiedruk hoog blijft", zo bleek uit de notulen. In de notulen stond tevens dat functionarissen over het algemeen zijn overeengekomen de balans met 95 miljard dollar per maand te verkleinen na een geleidelijke invoering van drie maanden. De functionarissen benadrukten nog geen definitief besluit genomen te hebben over het afbouwen van de portefeuille van 9 biljoen dollar, maar zeiden dat het plan in mei van start zou kunnen gaan. Bron: ABM Financial News

