Europese beurzen flink lager gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag flink lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,5 procent tot 455,97 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,9 procent op 14.151,69 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 2,2 procent op 6.498,83 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.587,70 punten. Beleggers waren woensdag in aanloop naar de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve duidelijk niet bereid risico te nemen. De markt anticipeert op een agressievere verschuiving in het monetair beleid van de Fed, aangezien de Amerikaanse centrale bank de historisch hoge inflatie probeert te bestrijden. Daarbij wordt gerekend op meer renteverhogingen en een eerder vroeger dan later begin van kwantitatieve verkrapping. De Fed verhoogde de rente in maart met een kwartpunt en zal naar verwachting in mei de rente opnieuw, misschien ditmaal wel met een half procentpunt, verhogen. De druk op aandelen werd vergroot door de verwachting dat er nieuwe sancties tegen Rusland komen, waaronder een verbod op de invoer van steenkool. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de grondstoffenmarkt, met name voor olie, sinds het begin in februari doen wankelen. "Ondanks de volatiele markten handelt olie deze week in een zekere marge", zei marktanalist Jeffrey Jalley van Oanda. ""De omvang van de nieuwe Russische sancties die door Europa en de VS zullen worden aangekondigd, zal een meer directe impact hebben op de richting op de korte termijn", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse fabrieksorders in februari veel harder zijn gestegen dan verwacht. Op maandbasis daalden de orders met 2,2 procent, terwijl vooraf een afname met 0,5 procent was verwacht. De producentenprijzen in de eurozone in februari liepen op maandbasis met 1,1 procent en op jaarbasis met 31,4 procent op, nipt onder de verwachtingen. De euro/dollar noteerde op 1,0909. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0904 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0903 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,0 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Het aandeel Siemens Games ging onderuit, nadat Orsted melding maakte van een windmolen op zee waarvan de bladen afvallen. De molen is gebouwd door Siemens Games. Het aandeel verloor 6,0 procent. Diageo steeg circa 0,4 procent, na een positief rapport van Jefferies. "Diageo lijkt een sterk protentieel te hebben in 2022 met positieve groeivooruitzichten", aldus analisten van Jefferies. In een separaat rapport meldden analisten van Jefferies dat de lage blootstelling van EssilorLuxottica aan de Chinese markt een zegen is in een tijd waarin de consumentensector van het land wordt meegesleurd door nieuwe strenge coronamaatregelen. Het aandeel daalde desondanks 4,0 procent. In Frankfurt ging Henkel aan kop met een koerswinst van ruim 1 procent. Hellofresh verloor bijna 10 procent, terwijl Delivery Hero en Zalando circa 7 procent daalden. In Parijs won Carrefour ruim 2,0 procent, Stellantis en Schneider Electric daalden bijna 5,0 procent. In Amsterdam bungelden de techaandelen ook onderaan. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,2 procent lager op 4.470,09 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde zelfs 2,4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

