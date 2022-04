Amerikaanse tak Binance 4,5 miljard waard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM-Crypto) De Amerikaanse tak van cryptobeurs Binance heeft een waardering gekregen van 4,5 miljard dollar. Dit bleek woensdag na een externe investeringsronde van 200 miljoen dollar. Het was voor het eerst dat van buitenaf geld in Binance US werd gestoken. Onder de investeerders zitten onder meer VanEck en RRE Venture. Bron: ABM Financial News

