VS kondigen nieuwe sancties aan tegen Rusland

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De VS hebben nieuwe sancties afgekondigd tegen zowel de grootste financiële instelling van Rusland als de grootste particuliere bank en breiden oude sancties uit, waaronder maatregelen tegen de dochters van de Russische president Vladimir Poetin. Dit meldden regeringsfunctionarissen woensdag. Washington legde sancties op aan Sberbank en Alfa Bank, waarbij alle activa van beide instellingen werden bevroren. Daarnaast zal de Amerikaanse president Joe Biden woensdag een zogeheten executive order ondertekenen, dat nieuwe investeringen door Amerikanen in Rusland verbiedt. Sinds de start van de Russische invasie van Oekraïne staakten al meer dan 600 Amerikaanse bedrijven hun activiteiten in Rusland of trokken zich uit het land terug. De nieuwe maatregelen betreffen overigens niet alleen sancties tegen de twee volwassen dochters van Poetin, Maria Poetina en Katerina Tikhonova, maar ook tegen de vrouw en dochter van de minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov en leden van de Russische veiligheidsraad, onder wie oud-president en premier Dmitri Medvedev en premier Michail Mishustin. "De sancties sluiten hen af van het Amerikaanse financiële systeem en bevriest alle activa die ze in de VS hebben", zei het Witte Huis in een verklaring. Bron: ABM Financial News

