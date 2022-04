Fors verlies AEX na waarschuwing Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag fors lager gesloten, in navolging van de koersdalingen op Wall Street na havikachtige uitspraken van een monetaire beleidsmaker dinsdag.

De AEX sloot 2,4 procent lager op 718,65 punten. Ook de AMX en AScX leverden bijna 2 procent in.



Het Damrak trad in de voetsporen van Wall Street, waar de koersen dinsdag al daalden en woensdag daarmee doorgingen.

Aanleiding waren de uitspraken van Fed-beleidsmaker Lael Brainard, die zei dat dat de centrale bank volgende maand de effectenportefeuille van 9 biljoen dollar op zijn balans aanzienlijk wil verkleinen om de "veel te hoge" inflatie te beteugelen. Ook wil ze een snelle verhoging van de beleidsrente.

"De uitspraken werden Amerikaanse beleggers even te veel. De combinatie van hoge inflatie en hogere obligatierentes zet zowel de koersen van obligaties als die van veel aandelen wereldwijd onder druk", aldus investment manager Friso Rengers van ING.

Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Groep vermoedt dat er politieke druk zit achter de waarschuwing van Brainard. De Republikeinen geven de Democraten de schuld van de hoge inflatie en dan is het logisch dat de regering graag ziet dat de Fed duidelijk maakt dat er flink zal worden ingegrepen, volgens Smit.

Hij verwacht niet dat de notulen van de Fed vanavond voor nog meer schrik zullen zorgen, want de centrale bank moet voorzichtig te werk blijven gaan. Als de aandelenmarkt in korte tijd 25 procent daalt door een al te strenge Fed, dan zijn de kiezers ook niet blij, licht Smit toe.

De sterke daling van de AEX woensdag was voor een deel te verklaren uit advies- of koersdoelverlagingen van aandelen zoals Signify en Adyen, en door het nieuws van het verbod op de import van steenkool uit Rusland, na beelden over gepleegde oorlogsmisdaden in Oekraïne.



Volgens Smit was de beurs ook te optimistisch over een mogelijk snel einde van de oorlog in Oekraïne, na berichten over een Russische terugtrekking in het noorden van het land vorige week. "We stonden weer op het niveau van voor de oorlog". Het niveau rond 650 punten, dat eerder was bereikt, lijkt hem realistischer. "Het enige scenario waarin de oorlog snel eindigt is als Rusland alsnog de overwinning haalt en dat zou nog altijd slecht nieuws zijn voor de beurs."

Het wachten is nu op de uitspraken van bedrijven over de impact van de oorlog, de sancties en de hoge energie- en grondstoffenprijzen, nu er een nieuw kwartaalcijferseizoen begint volgende week. Smit vermoedt dat de markt deze effecten nog enigszins onderschat.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0909.

De olieprijzen stegen met 1,5 procent. In de middag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week gestegen met ruim 2 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

De technologie- en internetaandelen in de AEX werden het hardst getroffen door de schrikreactie van beleggers. Halfgeleiderfonds ASMI verloor bijna 8 procent en Besi leverde ruim 6 procent in.

Betaalbedrijf Adyen verloor 6,5 procent, internetinvesteerder Prosus verloor 5,6 procent en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com 5,3 procent.

Signify leverde ruim 6 procent in na een koersdoelverlaging van Morgan Stanley.

Ahold Delhaize was een van de schaarse winnaars. NN Group won 0,5 procent nadat de verkoop van NN Investment Partners aan Goldman Sachs door alle autoriteiten werd goedgekeurd.

In de AMX was roestvrijstaalbedrijf Aperam een grote verliezer, met ruim 5 procent, evenals tankopslagbedrijf Vopak en ingenieursbedrijf Arcadis. Vopak kreeg een afwaardering van ABN AMRO Oddo.

Basic Fit beperkte het verlies, na een koopadvies van Credit Suisse. De bank ziet het aantal fitnessclubs van Basic-Fit gestaag groeien, net als het aantal leden. "Dit ondersteunt de sterke terugkerende inkomstenstromen", aldus analist Victoria Petrova.

Flow Traders was woensdag een uitzondering met een koerswinst van 0,8 procent. Het flitshandelshuis profiteert doorgaans in dalende markten.

Onder de kleinere aandelen won Nedap 3,4 procent, terwijl CM.com juist 5 procent verloor.

Avantium daalde 5 procent tot 4,75 euro. Degroof Petercam is positief over de maker van grondstoffen voor bioplastics en ziet het aandeel over 12 maanden op 6 euro staan. In een droomscenario van een duurzame revolutie op de markt voor plastic verpakkingen zou het aandeel op termijn zelfs 30 euro waard kunnen worden. Avantium geeft momenteel voor 45 miljoen euro nieuwe aandelen uit, voor maximaal 4,60 euro per aandeel, om zijn groeiplannen te verwezenlijken.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak leed Wall Street verlies. De S&P500 daalde 1,4 procent en de Nasdaq leverde zelfs 2,5 procent in.