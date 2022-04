Beursblik: Morgan Stanley verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft woensdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 41,00 naar 40,00 euro en herhaalde het Onderwogen advies. In aanloop naar de kwartaalcijfers besloten de analisten van de Amerikaanse zakenbank om hun taxaties voor de verlichtingsspecialist iets te verlagen, vooral vanwege wisselkoerseffecten. Woensdagmiddag noteert het aandeel Signify 7,6 procent lager op 37,96 euro. Bron: ABM Financial News

