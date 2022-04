Degroof Petercam positief over emissie Avantium Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam is positief over bioplasticbedrijf Avantium en adviseert om aandelen te kopen, wat bij de aankomende emissie een mooi rendement kan opleveren gezien het koersdoel dat de bank hanteert. De aandelen worden aangeboden voor maximaal 4,60 euro per stuk en kunnen volgens Degroof Petercam over een jaar 6,00 euro waard zijn. De bank ziet drie scenario's, waarin het aandeel kan uitkomen op 3,00 euro bij een mislukking en op 30 euro in het droomscenario. Avantium zit in de 'hot spot' van duurzaamheid, omdat steeds meer grote producenten van consumptieartikelen veel druk voelen van consumenten om ambitieuze duurzaamheidsdoelen te stellen en hun verpakkingen geheel uit gerecyclede en composteerbare materialen te laten bestaan. Dat biedt een unieke kans voor bioplastics om traditioneel plastic te vervangen. Het product van Avantium heeft betere eigenschappen dan de meeste bioplastics en Avantium kan beide componenten FDCA en MEG gaan maken. Een belangrijke stap is de investeringsbeslissing voor de MEG-fabriek die waarschijnlijk in 2024 valt. Bron: ABM Financial News

