Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, terwijl de rentes op obligaties opliepen naar de hoogste niveaus in drie jaar tijd. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,7 procent in het rood en techbeurs Nasdaq koerst af op een verlies van een procent bij opening. Beleggers wachten op meer details van de plannen van de Federal Reserve om de rente te verhogen. Zij hopen die vanavond te kunnen lezen in de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed. Dinsdag deden de aandelenmarkten al een stap terug nadat Fed-beleidsmaker Lael Brainard aankondigde dat de Fed haast wil maken met het verkrappen van het monetaire beleid. De oorlog in Oekraïne en een recordaantal coronabesmettingen in China dragen bij aan de ongerustheid van aandelenbeleggers. Het bloedige conflict in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland, dat zijn buurland binnenviel met een grote legermacht, jagen de prijzen van grondstoffen omhoog en versterken de toch al grote inflatiedruk. Inflatiecijfers die vele tientallen jaren niet zijn voorgekomen dwingen centrale banken om hard in te grijpen en het jarenlange extreem ruime monetaire beleid snel te verkrappen. "Elke dag en met elke beleidsmaker blijft de Fed verrassen", zei Samy Chaar van Lombard Odier. "Het is voor iedereen overduidelijk dat ze een snelle verkrappingscyclus gaan inzetten." Dat dit een zachte landing voor de economie tot gevolg heeft is mogelijk, maar zou tamelijk wonderbaarlijk zijn, volgens Chaar. Het risico is levensgroot dat de verkrapping een recessie tot gevolg heeft. De notulen van de Fed zullen waarschijnlijk meer twijfel tonen over het idee dat de inflatie vanzelf weer terugzakt, volgens Pantheon Economics. Olie werd weer wat duurder. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 1,4 procent tot 103,41 dollar, terwijl een juni-future Brent 1,2 procent duurder werd op 107,95 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0923. De munt verzwakte na de waarschuwing van Brainard dinsdag. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0909 op de borden. Bedrijfsnieuws Twitter verloor 2 procent in de handel voorbeurs. Het aandeel steeg de afgelopen dagen al sterk nadat een melding liet zien dat Tesla-oprichter Elon Musk een groot belang van meer dan 9 procent heeft opgebouwd in het socialmediabedrijf en ook een bestuurszetel krijgt. Twitter bevestigde dat het werk aan een 'edit'-knop waarmee gebruikers hun tweets kunnen aanpassen na publicatie. Musk hield een poll met de vraag of volgers dat zouden willen. Tesla verloor 1,6 procent voorbeurs en Occidental Petroleum won juist 2 procent, dankzij de opnieuw oplopende olieprijs.



Slotstanden De S&P 500-index sloot dinsdag 1,26 procent lager op 4.525,12 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 2,26 procent en eindigde op 14.204,17 punten. De Dow Jones-index verloor 0,80 procent tot 4.525,12 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.