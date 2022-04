Update: Avantium lanceert emissie van 45 miljoen euro

(ABM FN-Dow Jones) Avantium wil tot 45 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit liet het Nederlands bedrijf met een notering in Amsterdam en Brussel woensdagochtend weten.

De nieuwe aandelen worden geplaatst voor een prijs van maximaal 4,60 euro per stuk. Dat biedt een korting op de slotkoers van 5,01 euro op 5 april. Deze korting zal hoger uitvallen naarmate de uitgifteprijs verder onder 4,60 euro zakt.

De kapitaalinjectie zal voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf gebruikt worden, aldus Avantium. De uitgifte draagt er tevens aan bij dat Avantium voldoende liquide middelen heeft gedurende de looptijd van de lening van 90 miljoen euro voor de financiering van de bouw van de 's werelds eerste commerciële FDCA fabriek.

Beleggers hebben tot 14 april om zich te melden. Een dag later volgt de uitkomst van de aandelenuitgifte.

Bestaande aandeelhouders krijgen een voorkeursbehandeling, of prioriteitenaanbod, naar rato van hun belang in Avantium. Zij kunnen hun belang op peil houden voor 1,44 euro per aandeel dat zij bezitten. Dit geldt in elk geval voor aandeelhouders die in Nederland wonen. Deze rechten zijn niet overdraagbaar of verhandelbaar.

Daarnaast worden aandelen aangeboden aan particuliere beleggers in Nederland en aan institutionele beleggers. In dit openbare bod schrijven beleggers zich in voor een bepaald bedrag in euro's. Als de koers lager uitvalt dan 4,60 euro, ontvangen zij meer aandelen.

De bestaande aandeelhouder APG Asset Management, Navitas, Robeco Insitutional Asset Management en een aantal andere aandeelhouders hebben zich al voor 12,2 miljoen euro gecommitteerd. Daarmee is 27 procent van de emissie reeds gevuld.

