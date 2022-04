Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in de verwachting dat Rusland verder sancties tegemoet kan zien en de Federal Reserve er niet milder gestemd op is geraakt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,9 procent op 451,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,3 procent naar 14.226,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,2 procent met een stand van 6.567,61 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,5 procent naar 7.573,00 punten. "Behalve dat er wordt gesproken over een nieuwe ronde sancties tegen Rusland, zijn vooral de agressieve uitspraken van Fed-bestuurder Lael Brainard de aanleiding van de negatieve stemming", aldus investment manager Friso Rengers van ING. "Zij staat juist bekend als een centrale bankier die normaal gesproken geen snelle vermindering van het stimulerende beleid voorstaat." Duitsland maakte over februari een veel grotere afname voor de fabrieksorders bekend dan vooraf ingecalculeerd. Op maandbasis daalden de orders met 2,2 procent, terwijl vooraf een afname met 0,5 procent was verwacht. De producentenprijzen in de eurozone in februari liepen op maandbasis met 1,1 procent en op jaarbasis met 31,4 procent op, nipt onder de verwachtingen. Voor de Verenigde Staten is de agenda vandaag gevuld met olievoorraden en dus de Fed-notulen die om 20.00 uur verschijnen. Vandaag gaat verder de nodige aandacht uit naar de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, die voor een comité van het Huis van Afgevaardigden verschijnt om meer te vertellen over de stand van het internationale financiële systeem. Olie noteerde woensdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het groen op 103,78 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 108,41 dollar werd betaald, een winst van 1,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0912. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0886 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0929 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs en Frankfurt kon nog geen kwart van de hoofdaandelen een koersstijging op het bord krijgen. De enige die daarmee boven het procent wist uit te komen betrof de koers van het aandeel defensiespecialist Thales, waar 1,7 procent bij kwam. De verliezen waren steviger. In Parijs daalde de koers van het aandeel Stellantis 4,1 procent en noteerde in Frankfurt de koers van het aandeel HelloFresh 5,7 procent in het rood. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood. De S&P 500-index sloot dinsdag 1,3 procent lager op 4.525,12 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 2,3 procent en eindigde op 14.204,17 punten. De Dow Jones-index verloor 0,8 procent tot 4.525,12 punten. Bron: ABM Financial News

