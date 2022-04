Valuta: euro onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag kort onder de 1,09 dollar, waarmee de markt de risico's duidelijk mijdt en in afwachting is van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. "De markt is daarin vooral op zoek naar de bevestiging van de verwachting dat het beleidsorgaan bij de eerstvolgende vergadering de rente met 50 basispunten verhoogt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Na de notulen verschuift de aandacht volgens de analist naar de notulen van de Europese Centrale Bank, die donderdag verschijnen. "Het lijkt er op dat de ECB onderhand iets meer haast moet maken in het [normaliseren van het] beleid om de inflatiecurve niet helemaal uit het zicht te verliezen", aldus Mevissen. Duitsland maakte over februari een veel grotere afname voor de fabrieksorders bekend dan vooraf ingecalculeerd. Op maandbasis daalden de orders met 2,2 procent, terwijl vooraf een afname met 0,5 procent was verwacht. De producentenprijzen in de eurozone in februari liepen op maandbasis met 1,1 procent en op jaarbasis met 31,4 procent op, nipt onder de verwachtingen. Voor de Verenigde Staten is de agenda vandaag gevuld met olievoorraden en dus de Fed-notulen die om 20.00 uur verschijnen. Vandaag gaat verder de nodige aandacht uit naar de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, die voor een comité van het Huis van Afgevaardigden verschijnt om meer te vertellen over de stand van het internationale financiële systeem. Vandaag komt verder de voorzitter van de Federal Reserve Philadelphia Patrick Harker in actie. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0919 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8337 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3097 dollar. Bron: ABM Financial News

