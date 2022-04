'Boskalis meer waard dan bod HAL' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO vindt het overnamebod van HAL op Boskalis ondermaats. Dit blijkt uit een rapport van analist Thijs Berkelder van ABN AMRO Oddo. Op 11 maart meldde de analist reeds een koersdoel voor Boskalis van 38,50 euro, "autonoom dus zonder een overnamepremie", aldus Berkelder. Hij ging toen uit van circa 6,6 keer de EBITDA in 2023. HAL is bereid 32,50 euro per aandeel Boskalis neer te tellen. Een uitgebreide DCF-berekening door de analist van ABN AMRO vandaag rechtvaardigt een waardering voor Boskalis van 46,50 euro per aandeel. Daarmee geeft hij de minderheidsaandeelhouders "meer ammunitie". "Mijn ervaring is dat veel M&A deals uiteindelijk op basis van DCF berekeningen worden onderbouwd en beklonken, en mijn DCF toont dus eveneens aan dat in mijn optiek het bod van HAL te laag is", aldus Berkelder tegenover ABM Financial News. Het aandeel Boskalis noteert woensdag op 32,62 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.