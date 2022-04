AEX zakt weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte woensdag gedurende de ochtend verder weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 1,2 procent tot 727,20 punten. Daarmee treedt de AEX in de voetsporen van Wall Street, waar de koersen op dinsdag eveneens terugliepen. "Behalve dat er wordt gesproken over een nieuwe ronde sancties tegen Rusland, zijn vooral de agressieve uitspraken van Fed-bestuurder Lael Brainard de aanleiding van de negatieve stemming", aldus investment manager Friso Rengers van ING. "Zij staat juist bekend als een centrale bankier die normaalgesproken geen snelle vermindering van het stimulerende beleid voorstaat." Brainard zei dat de centrale bank volgende maand de portefeuille met 9 biljoen dollar aan effecten op de balans aanzienlijk wil verkleinen om de "veel te hoge" inflatie te beteugelen. Ook wil ze een snelle verhoging van de beleidsrente. "De uitspraken werden even teveel voor Amerikaanse beleggers. De combinatie van hoge inflatie en hogere obligatierentes zet zowel de koersen van obligaties als die van veel aandelensegmenten wereldwijd onder druk", aldus Rengers. "De beurzen zitten gevangen in onzekerheid", aldus strateeg Anthony Saglimbene van Ameriprise Financial. "Beleggers wachten op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve vanavond. Bovendien begint volgende week het cijferseizoen. De markt wil van bedrijven horen hoe het is gegaan in de eerste maanden van dit jaar en belangrijker, wat de vooruitzichten zijn", aldus Saglimbene. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0921. De olieprijzen stegen met 1,3 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Randstad 0,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van HSBC voor Randstad. NN Group won eveneens 0,6 procent. Goldman Sachs heeft toestemming gekregen van alle toezichthouders en autoriteiten voor de overname van NN Investment Partners. Besi leverde 4,5 procent in en Signify verloor 5,4 procent. In de AMX won Basic-Fit 0,8 procent op 43,04 euro. Credit Suisse is gestart met het volgen van Basic-Fit met een Outperform advies en een koersdoel van 50,00 euro. Analisten van de Zwitserse zakenbank noemden Basic-Fit een leidende uitbater van fitnessclubs in Europa en ziet het aantal clubs van Basic-Fit gestaag groeien, net als het aantal leden. "Dit ondersteunt de sterke terugkerende inkomstenstromen", aldus analist Victoria Petrova. Galapagos won 1,4 procent. Vopak daalde juist met 7,0 procent. Onder de kleinere aandelen won Nedap 1,9 procent, terwijl CM.com 3,2 procent verloor. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.