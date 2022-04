Beursblik: Credit Suisse zet koopadvies op Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse is woensdag gestart met het volgen van Basic-Fit met een Outperform advies en een koersdoel van 50,00 euro. Analisten van de Zwitserse zakenbank noemden Basic-Fit een leidende uitbater van fitnessclubs in Europa en ziet het aantal clubs van Basic-Fit gestaag groeien, net als het aantal leden. "Dit ondersteunt de sterke terugkerende inkomstenstromen", aldus analist Victoria Petrova. De bank mikkt op een jaarlijkse samengestelde omzetgroei van gemiddeld 20 procent in de periode van 2019 tot en met 2026. Voor 2026 mikt Credit Suisse op een marge van 32,3 procent, ten opzichte van een marge van 30 tot 31 procent voorafgaand aan de coronacrisis. Dat de marge van voor de crisis wordt overtroffen is onder meer te danken aan de schaalvergroting, aldus de bank. Credit Suisse schat de waarde van de zes markten waarin Basic-Fit actief is op 15 miljard euro. Daarbij kan het aantal clubs groeien van 1.015 in 2021 tot 2.254 in 2026. Basic-Fit kan snel weer terug naar de prestaties van vóór de coronacrisis, zo concludeert Petrova. Het aandeel Basic-Fit steeg woensdagochtend met 1,0 procent tot 43,14 euro. Bron: ABM Financial News

