ING verlaagt koersdoel Arcadis, handhaaft koopadvies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Arcadis verlaagd van 53,00 naar 47,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van ING. De bank verlaagde de taxaties voor het ingenieursbureau, uitgaande van een tragere economische groei en een oplopende inflatie. ING ziet in Arcadis nog altijd een bedrijf met groeipotentieel voor "vele jaren" met goede marges en een gezonde kasstroom, waarmee het aan het eind van dit jaar zijn schuld kan hebben gereduceerd tot nul. Ook is het ESG-profiel van Arcadis één van de beste op Euronext. De EBITA-marge zal volgens ING boven de doelstelling van 10 procent in 2023 uitkomen, maar de 11 procent die ING eerder voorzag, lijkt niet haalbaar volgens de bank. ING verlaagde de raming voor het bedrijfsresultaat (EBIT) voor 2022 en 2023 met ongeveer 5 procent bij een 5 procent hogere raming voor de omzet. Ondertussen noteert de koers van het aandeel 18 procent onder het gemiddelde van de sector waarin Arcadis opereert. ING hanteert voor het nieuwe koersdoel nog altijd een korting van 10 procent. Dat is volgens de bank gerechtvaardigd, gezien de omzetgroei van Arcadis achterblijft en er geen concrete overnames op het programma staan. Het aandeel is door ING wel van de favorietenlijst gehaald. Op een rood Damrak noteerde het aandeel Arcadis woensdag 1,6 procent lager op 40,20 euro. Bron: ABM Financial News

