Avantium lanceert emissie van 45 miljoen euro

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium wil tot 45 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit liet het Nederlands bedrijf met een notering in Amsterdam en Brussel woensdagochtend weten. De nieuwe aandelen worden geplaatst voor een prijs van maximaal 4,60 euro per stuk. De kapitaalinjectie zal voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf gebruikt worden, aldus Avantium. Beleggers hebben tot 14 april om zich te melden. De bestaande aandeelhouder APG Asset Management, Navitas, Robeco Insitutional Asset Management en een aantal andere aandeelhouders hebben zich al voor 12,2 miljoen euro gecommitteerd. Daarmee is 27 procent van de emissie reeds gevuld. Bron: ABM Financial News

