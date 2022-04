Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,2 procent lager op 736,02 punten.

De Europese beurzen lijken daarmee in het voetspoor te treden van Wall Street, dat op dinsdag ook inleverde. Vooral in de middaghandel liepen de Amerikaanse aandelenmarkten terug, nadat Fed-bestuurder Lael Brainard zei dat de centrale bank volgende maand de portefeuille met 9 biljoen dollar aan effecten op de balans aanzienlijk wil verkleinen om de "veel te hoge" inflatie te beteugelen. "Brainard klonk wat agressiever over het afbouwen van de balans dan de markt had verwacht", aldus John Lynch van Comerica Wealth Management.

Daarop liepen vooral de koersen van grote techbedrijven terug, nadat deze aandelen een dag eerder nog de drijvende kracht waren achter een rally op Wall Street. Twitter steeg wel met 2 procent verder, nadat het aandeel op maandag al fors steeg. Toen werd bekend dat Tesla-topman Elon Musk een belang van krap tien procent heeft genomen in het social media-platform.

Volgens economen van Citi zijn de risico's op een "industriële recessie" in Europa in de tweede helft van dit jaar toegenomen. Vooral fabrikanten van elektrische apparatuur zullen het volgens Citi lastig krijgen. Citi wees op de Duitse Ifo-index die in maart flink terugliep. Economen van de bank voorzien daarnaast een groei van het bruto binnenlands product in de Europese Unie dit jaar van gemiddeld 2,2 procent, waar zij eerder nog mikten op een groei van 3,3 procent.

De bank verlaagde onder meer haar ramingen voor Schneider Electric, ABB, Legrand en Rexel. "Gezien de vermoedelijk sterke resultaten in het eerste kwartaal, zullen bedrijven in deze fase waarschijnlijk de jaarverwachtingen niet aanpassen, maar het risico dat zij dit halverwege het jaar moeten doen neemt verder toe", waarschuwde Citi.

De olieprijs is dinsdag gedaald in New York, terwijl de aardgasprijs sterk steeg, onder invloed van hogere prijzen voor steenkool en een Europees voorstel om de import van Russische energie te verbieden. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent lager op 101,96 dollar op de New York Mercantile Exchange. De stijging van 4 procent van maandag werd daarmee deels teniet gedaan. In de Aziatische handel bleven de olieprijzen stabiel.

De euro/dollar noteerde op 1,0895. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0929 en bij het sluiten van de Europese aandelenhandel stond er nog 1,0983 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs heeft toestemming gekregen van alle toezichthouders en autoriteiten voor de overname van NN Investment Partners.

Credit Suisse is gestart met het volgen van Basic-Fit met een Outperform advies en een koersdoel van 50,00 euro.

Verder wijst handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een koopadvies van HSBC voor Randstad.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index sloot dinsdag 1,3 procent lager op 4.525,12 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 2,3 procent en eindigde op 14.204,17 punten. De Dow Jones-index verloor 0,8 procent tot 4.525,12 punten.