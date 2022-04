Allfunds neemt Web Financial over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds Group heeft overeenstemming bereikt voor de overname van Web Financial Group over voor ongeveer 145 miljoen euro, circa 6,5 keer de omzet. Dit maakte het Spaanse bedrijf met een notering op het Damrak dinsdag bekend. Allfunds financiert de overname met schulden. Afronding van de overname wordt nog in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht. Web Financial biedt digitale ondersteuning bij beleggingsbeslissingen. Volgens Allfunds, genoteerd sinds april vorig jaar, wordt met deze overname de positie van de onderneming in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk met circa 100 werknemers versterkt. Bron: ABM Financial News

