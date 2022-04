Wall Street sluit lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, onder leiding van technologie-aandelen, op de verwachting van agressievere stappen door de Federal Reserve om de inflatie te beteugelen en nieuwe sancties tegen de Russische agressie in Oekraïne. De S&P 500-index sloot 1,26 procent lager op 4.525,12 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 2,26 procent en eindigde op 14.204,17 punten. De Dow Jones-index verloor 0,80 procent tot 4.525,12 punten. De beurzen startten gemengd maar gingen snel omlaag nadat Fed-bestuurder Lael Brainard zei dat de centrale bank volgende maand de portefeuille met 9 biljoen dollar aan effecten op de balans aanzienlijk wil verkleinen om de "veel te hoge" inflatie te beteugelen. Door de balans te verkleinen, draait de Fed de stimulering van de economie door het opkopen van staatsleningen terug, wat helpt om de marktrente te laten stijgen en aandelen relatief duurder maakt vergeleken met minder risicovolle beleggingscategorieën, zei John Lynch van Comerica Wealth Management. "De katalisator vandaag waren de uitspraken van Lael Brainard, zei Lynch. "Ze klonk wat agressiever over het afbouwen van de balans dan de markt had verwacht." Beleggers overwogen ook wat een nieuwe ronde van sancties tegen Rusland kon inhouden. Berichten over Russische wreedheden begaan tegen Oekraiense burgers in bezette gebieden hebben geleid tot een oproep van westerse leiders tot meer sancties tegen Rusland. Onder andere een Europeese verbod om de impot van Russische steenkool werd aangekondigd. De Oekraiense president Volodymyr Zelensky sprak de VN Veiligheidsraad toe, na de gruwelijke beelden uit Boetsja, een voorstad van de hoofdstad Kyiv. De olieprijs daalde nadat de aangekondigde Europese sancties minder radicaal waren dan bijvoorbeeld een importverbod op olie of aardgas. De EU is nog sterk afhankelijk van Russische aardgas. Dergelijke sancties hebben de goedkeuring nodig van alle 27 lidstaten. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent lager op 101,96 dollar op de New York Mercantile Exchange. De stijging van 4 procent van maandag werd daarmee deels ongedaan gemaakt. Ondanks de zorgen over de oorlog in Oekraïne en de eventuele economische gevolgen van sancties, lijken centrale banken op koers te blijven met hun monetaire beleid, aldus JPMorgan. Later deze week verschijnen de notulen van de meest recente beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank. De Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de dienstensector over maart van Markit en ISM vielen wat tegen qua groei. Het handelstekort van de VS is in februari iets hoger dan verwacht uitgekomen, op 89,2 miljard dollar. Zowel de import als export stegen in februari. De euro/dollar noteerde op 1,0929. Bedrijfsnieuws Na een stijging van 27 procent maandag steeg het aandeel Twitter dinsdag nog 2 procent. Maandag werd bekend dat Tesla-oprichter Elon Musk een flink belang in het social media bedrijf heeft genomen. Musk krijgt een zetel in het bestuur. Tesla zelf steeg maandag ook behoorlijk na productiecijfers, maar verloor dinsdag bijna 5 procent. Veel andere technologie-aandelen daalden. Applied Material verloor 6 procent, net als Teradyne. Carnival sloot juist 2 procent hoger nadat het bedrijf veel boekingen kon meldde in de afgelopen week. ExxonMobil verwacht dat de winst in het eerste kwartaal kan uitkomen rond 9 miljard dollar, als gevolg van de hogere olieprijzen, zo meldde de oliereus maandagavond laat. Het aandeel sloot 0,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

