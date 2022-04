Goldman Sachs mag NN IP overnemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft toestemming van alle toezichthouders en autoriteiten voor de overname van NN Investment Partners. Dat maakte verzekeraar NN dinsdag bekend. De transactie, die op 19 augustus van vorig jaar werd aangekondigd, zal naar verwachting volgende week worden afgerond. Na een eerdere goedkeuring van de Europese Commissie hebben nu ook de toezichthouders in Nederland, België, Polen en Singapore hun akkoord gegeven. Bron: ABM Financial News

