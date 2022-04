Aardgas duurder terwijl olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald in New York, terwijl de aardgasprijs sterk steeg, onder invloed van hogere prijzen voor steenkool en een Europees voorstel om de import van Russische energie te verbieden.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,3 procent lager op 101,96 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De stijging van 4 procent van maandag werd daarmee deels ongedaan gemaakt.

"De trend in recente weken was consolidatie in brede zin, hoewel dat na een extreem volatiele periode is en wat we deze week tot nu toe hebben gezien wijst er niet op dat er iets veranderd is", zei Craig Erlam van Oanda.

"De dreiging van Europese sancties tegen Russische olie blijft een opwaarts risico voor de prijs van ruwe olie, ondanks dat sommige lidstaten zich daar voorlopig sterk tegen verzetten."

Na beelden over wreedheden tegen Oekraiense burgers in door Rusland bezette stad Boetsja nabij Kiëv kwam de Europese Unie met voorstellen voor een pakket nieuwe sancties tegen Rusland. Import van Russische steenkool wordt verboden, in het voorstel, en Russische vrachtwagens en vrachtschepen worden geweerd uit de EU.

De vrijgave van strategische olievoorraden door de Verenigde Staten heeft wat druk van de ketel gehaald, merkte Erlam op.

Woensdag volgen de wekelijke cijfers over de Amerikaanse handelsvoorraden ruwe olie.

Voor de lange termijn richt de energiemarkt zich op hoe snel de Europese Unie zich los kan maken van steenkool, olie en aardgas uit Rusland, zei Phil Flynn van The Price Futures Group.

Aardgas voor levering in mei werd 5,6 procent duurder op 6,032 dollar per miljoen Britse warmte-eenheden. Dat was de hoogste prijs sinds januari.