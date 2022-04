Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, in afwachting van meer sanctiemaatregelen tegen Rusland, terwijl de oplopende korte rente in de Verenigde Staten erop wijst dat er een recessie aan zit te komen.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 463,07 punten. De Duitse DAX verloor 0,7 procent op 14.424,36 punten. De Franse CAC 40 daalde 1,3 procent tot 6.645,51 punten. De Britse FTSE steeg 0,7 procent naar 7.613,72 punten.

"Markten in Europa hebben een iets zachtere toon na de aankondiging dat de EU een verplichte uitfasering van de import van Russische steenkool verplicht stelt, in antwoord op de wreedheden begaan door Russische troepen rondom Kyiv, en vooral in Boetsja", zei CMC Markets.

De Britse index deed het beter dan de rest van de Europese beurzen, omdat energiebedrijven stegen in anticipatie op de nieuwe strategie van de Britse regering voor energieveiligheid. Die strategie is nodig nu de energieprijzen sterk zijn gestegen.

"Het lijkt dat veel beleggers de macrofactoren op korte termijn negeren en blijven beleggen in techaandelen vanwege de kansen op lange termijn", aldus marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro eerder dinsdag. Eén factor is de omgekeerde rentecurve in de Verenigde Staten, waar de tweejaarsrente dinsdag op 2,45 procent noteerde en de tienjaarsrente 2,44 procent. Een korte rente die hoger is dan de lange rente is een signaal dat een recessie in het verschiet ligt.

De dienstensectoren in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk blijven groeien en in sommige gevallen ook harder dan eerder was gemeten, bleek dinsdag.

De Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de dienstensector over maart van Markit en ISM vielen wat tegen qua groei.

De olieprijs was stabiel. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 104,44 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 108,69 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0983. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0976 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0975 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Lampenbedrijf Osram mikt voor 2024 op een omzet van 4,9 miljard euro en een EBIT-marge van 15 procent of meer. Ook wil het bedrijf 800 miljoen euro investeren in meer capaciteit. Het aandeel daalde licht.

Banken stonden onder druk. Société Générale verloor 4,5 procent, gevolgd door die van Vinci, waar 3,7 procent vanaf ging.

Bezorgbedrijven deden het goed. Delivery Hero won 6,1 procent en HelloFresh 4,5 procent. In Amsterdam steeg Just Eat Takeaway ruim 2 procent.

Het aandeel MTU Aero Engines daalde 4,5 procent, Airbus 2,2 procent.

Tussenstand Wall Street



Wall Street stond lager rond het sluiten van de Europese beurzen. De S&P500-index daalde 0,5 procent en de Nasdaq zelfs 2 procent.