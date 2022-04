AEX last adempauze in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht gedaald. Bij een slot van 736,02 punten, daalde de AEX 0,2 procent.



Beleggers namen een adempauze, in afwachting van nieuwe sancties tegen Rusland in reactie op mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. De Europese Unie kwam dinsdag met een voorstel voor een vijfde sanctiepakket tegen Rusland, met onder meer een importban op Russische steenkool.



CIO Chris Iggo van AXA waarschuwt voor al te veel optimisme op de aandelenmarkten.



"In de winstverwachtingen voor aandelen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met het toegenomen recessiegevaar als gevolg van het Oekraïne-conflict. Ook het effect van het verkrappingsbeleid van centrale banken werkt doorgaans met vertraging door, waardoor de verwachtingen voor de winst per aandeel nog neerwaarts bijgesteld kunnen worden", waarschuwde Iggo.



Ondanks de zorgen over de oorlog in Oekraïne en de eventuele economische gevolgen van de sancties, lijken centrale banken op koers te blijven met hun monetaire beleid, aldus JPMorgan. Later deze week verschijnen de notulen van de meest recente beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank.



De Amerikaanse tienjaarsrente steeg dinsdag naar 2,54 procent, tegenover 2,52 procent voor de rente op tweejarige obligaties. Lael Brainard van de Fed waarschuwde dinsdag dat de inflatie veel te hoog is en dat de centrale bank bereid is om meer actie te ondernemen als dit nodig is. Tot nog toe was Brainard juist vrij 'dovish'.



Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor inkoopdata over de mondiale dienstensector. In de eurozone en het VK was sprake van een groeiversnelling in maart, nadat de coronamaatregelen werden opgeheven. In de VS groeide de dienstensector minder hard dan aanvankelijk gedacht.



De euro/dollar noteerde rond het Amsterdamse slot op 1,0924. WTI-olie werd iets goedkoper.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen stegen Just Eat Takeaway en KPN beide ruim 2 procent.



NN Group steeg zo'n 2 procent op 46,75 euro. Morgan Stanley verhoogde het advies voor de verzekeraar naar Overwogen met een koersdoel van 54,30 euro. Door de risico's die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt, denkt Morgan Stanley dat levensverzekeraars een betere keuze zijn dan herverzekeraars.



ArcelorMittal verloor bijna 4 procent en sloot daarmee de rij, terwijl Randstad en Signify ruim 3 procent in moesten leveren.



Adyen daalde een half procent, na een koopadvies van Wells Fargo, merkte handelaar Bert van der Pol van Today's Group op.



In de AMX deed SBM Offshore goede zaken met een winst van bijna 4 procent, terwijl Galapagos net wat harder steeg, met een plus van 5 procent. SBM Offshore gaat de ONE GUYANA FPSO bouwen, die voor de kust van Guyana zal worden afgemeerd.



Hekkensluiter Aalberts leverde 4,5 procent in. Aperam verloor bijna 4 procent.



In de AScX won Pharming ruim 3,5 procent. Fastned verloor 2 procent.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot in het rood, waarbij de Nasdaq 1,7 procent verloor.

Bron: ABM Financial News