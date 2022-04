Amerikaanse dienstensector groeit minder dan gedacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dienstensector is in maart minder hard gegroeid dan eerder gedacht. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van S&P Global, het voormalige Markit Economics. De inkoopmanagersindex steeg van 56,5 naar 58,0, waar een voorlopig cijfer nog een indexniveau van 58,9 aangaf. Hoewel de stijging tussen februari en maart suggereert dat bedrijven een gezond orderboek hebben om een ??sterke output in stand te houden, voorspelt econoom Chris Williamson van S&P Global een verdere prijsdruk als gevolg van de stijgende prijzen van energie, brandstof en andere grondstoffen, evenals stijgende lonen. "De inflatie lijkt daarom waarschijnlijk versnellen terwijl we de lente ingaan", aldus Williamson. Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een cijfer beneden de 50 wijst op krimp. Bron: ABM Financial News

