Musk benoemd tot bestuurslid Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft Elon Musk benoemd tot bestuurslid, nadat maandag bekend werd dat de Tesla-CEO een belang van ruim 9 procent heeft genomen in het social media bedrijf. De benoeming, die loopt tot 2024, werd dinsdag aangekondigd. Het aandeel Twitter, dat maandag al flink in de lift zat, steeg daarop 8,5 procent in de voorbeurshandel. Volgens Twitter mag Musk gedurende zijn periode als bestuurslid geen belang groter dan 14,9 procent opbouwen in het bedrijf. Die voorwaarde geldt zolang hij in het bestuur zit en daarna nog 90 dagen, aldus Twitter. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.