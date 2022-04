Brussel wil importban op Russisch steenkool Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie wil een importban op Russisch steenkool als onderdeel van een vijfde ronde van sancties tegen Moskou en in reactie op de oorlogsmisdaden in Oekraïne die de afgelopen dagen aan het licht zijn gekomen. Dit kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen dinsdag aan op Twitter. "Een duidelijk standpunt innemen is cruciaal voor de hele wereld. Een duidelijk standpunt tegen de keuzeoorlog van Poetin. Tegen het bloedbad van burgers. Tegen de schending van de fundamentele beginselen van de wereldorde", zei Von der Leyen. De EU importeert jaarlijks voor 4 miljard euro aan steenkool uit Rusland. Andere voorstellen zijn dat vrachtvervoer vanuit Rusland en Belarus geen toegang meer krijgt tot de EU, ook niet de havens. Verder komt er een ban op transacties met vier grote Russische banken, waaronder de tweede bank van het land, VTB. Ook wil de EU een verder exportverbod, ter waarde van 10 miljard euro, op geavanceerde halfgeleiders, machines en transportapparatuur, aldus Von der Leyen, en een specifiek invoerverbod ter waarde van 5,5 miljard euro. Er komen bovendien gerichte maatregelen, zoals een verbod op deelname van Russische bedrijven aan openbare aanbestedingen in de EU en uitsluiting van alle financiële steun, EU- of nationaal aan Russische overheidsinstanties. Daarnaast worden opnieuw sancties opgelegd aan een aantal oligarchen. "We werken ook aan aanvullende sancties, onder meer voor olie-import, en denken na over enkele ideeën van de lidstaten, zoals belastingen of specifieke betalingskanalen zoals een geblokkeerde rekening", zei Von der Leyen. De 27 lidstaten van de EU moeten akkoord gaan met de sancties voor ze in werking treden. Bron: ABM Financial News

