Wall Street wacht op nieuwe sancties Rusland

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lichtrode opening voor Wall Street, na een sterk slot op maandag. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,2 procent in de min en gaan ook de Dow Jones index en de Nasdaq vermoedelijk een lagere opening tegemoet.

Beleggers lijken daarmee een adempauze te nemen, in afwachting van nieuwe sancties tegen Rusland in reactie op mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. Later vandaag spreekt de Oekraïense president Zelensky de Verenigde Naties toe over de situatie in zijn land.

"Er is voorzichtigheid in de markt", ziet analist Lukman Otunuga van broker FXTM.

De olieprijs zit na een dip vorige week weer in de lift en kost dinsdag zo'n 104 dollar per vat, omdat mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland het olieaanbod kunnen beperken.

Volgens analisten van Deutsche Bank is het scenario van nieuwe sancties tegen de Russische energiesector realistischer geworden. Andere marktkenners denken echter nog steeds dat de EU niet zover zal gaan als een importban op Russisch gas.

Wel meldden diverse media dinsdag dat de Europese Unie voorstelt om een importban te zetten op Russische steenkool en om de toegang van Russische weg- en vrachtvervoerders tot de EU te blokkeren. Dergelijke sancties hebben de goedkeuring nodig van alle 27 lidstaten.

Ondanks de zorgen over de oorlog in Oekraïne en de eventuele economische gevolgen van sancties, lijken centrale banken op koers te blijven met hun monetaire beleid, aldus JPMorgan. Later deze week verschijnen de notulen van de meest recente beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank.

De Amerikaanse tienjaarsrente staat dinsdag weer gelijk aan die voor tweejarige obligaties, op 2,48 procent, nadat de afgelopen dagen sprake was van een inverse rentecurve.

Het handelstekort van de VS is in februari iets hoger dan verwacht uitgekomen, op 89,2 miljard dollar. Ten opzichte van januari was sprake van een lichte daling. Zowel de import als export stegen in februari.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag nog aandacht voor inkoopmanagersindexen betreffende de dienstensector in maart.

De euro/dollar noteerde dinsdagmiddag op 1,0963.

Bedrijfsnieuws

Na een stijging van 27 procent maandag lijkt het aandeel Twitter dinsdag 3 procent hoger te openen. Maandag werd bekend dat Tesla-oprichter Elon Musk een flink belang in het social media bedrijf heeft genomen.

Tesla zelf steeg maandag ook behoorlijk na productiecijfers, maar koerst dinsdag af op een licht lagere opening.

ExxonMobil verwacht dat de winst in het eerste kwartaal kan uitkomen rond 9 miljard dollar, als gevolg van de hogere olieprijzen, zo meldde de oliereus maandagavond laat. Het aandeel stijgt dinsdag voorbeurs licht.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,8 procent op 4.582,64 punten en de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.921,88 punten. De Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 14.532,55 punten.