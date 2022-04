Prijspeil OESO-regio blijft stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de OESO-landen is in februari verder gestegen door de al maar hogere energieprijzen, maar ook duurdere voeding draagt bij aan het hogere prijspeil. Dit blijkt uit data die dinsdag werden vrijgegeven. In februari stegen de prijzen met 7,7 procent, tegenover 7,2 procent in januari. In februari 2021 was de inflatie nog slechts 1,7 procent. Inmiddels noteert de inflatie op het hoogste punt sinds eind 1990. Vooral in Turkije loopt de inflatie hard op, aldus de OESO. Als Turkije buiten beschouwing wordt gelaten, noteerde de inflatie in februari op 6,3 procent. De kerninflatie, dat wil zeggen zonder de effecten van energie en voeding, bedroeg in februari 5,5 procent, tegenover 5,1 procent in januari. Bron: ABM Financial News

