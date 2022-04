Europese beurzen lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in afwachting van vermoedelijk meer sanctiemaatregelen tegen Rusland en een oplopende korte rente in de Verenigde Staten, die er op duidt dat er een recessie aan zit te komen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur onveranderd op 455,70 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,3 procent op 14.478,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,8 procent met een stand van 6.676,49 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,2 procent naar 7.545,18 punten.

"Het lijkt dat veel beleggers de macrofactoren op korte termijn negeren en blijven beleggen in techaandelen vanwege de kansen op lange termijn", aldus marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

Eén van die factoren betreft de omgekeerde rentecurve in de Verenigde Staten waar de tweejaars rente dinsdag op 2,45 procent noteerde, net boven de 2,44 procent voor de tienjaars rente. Een situatie waarin de korte rente hoger noteert dan de lange rente kan worden gezien als een signaal dat een recessie in het verschiet ligt.

Vanochtend viel op dat de dienstensectoren in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk blijven groeien en in sommige gevallen ook harder dan eerder was gemeten.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector over maart van Markit en ISM. Verder staat er een handelsbalans in de VS op de agenda.

De belangrijkste spreker is dinsdag de vice-voorzitter van de Federal Reserve Lael Brainard en zij gaat het hebben over inflatie en de ongelijkheden daarin. De voorzitter van de Fed van New York John Williams houdt vandaag eveneens een toespraak.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 104,44 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 108,69 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0983. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0976 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0975 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Osram heeft nieuwe doelen afgegeven voor de middellange termijn. De verlichtingsspecialist mikt voor 2024 op een omzet van 4,9 miljard euro en een EBIT-marge van 15 procent of meer. Ook wil het circa 800 miljoen euro investeren in het uitbreiden van de capaciteit. Verder werden de doelen voor de langere termijn gehandhaafd. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager in koers.

In Parijs noteerde meer dan de helft van de hoofdaandelen op verlies, terwijl in Frankfurt nog geen twintig aandelen onder het slot van maandag noteerden. In Parijs verloor de koers van het aandeel Société Générale 4,5 procent, gevolgd door die van Vinci, waar 3,7 procent vanaf ging.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Delivery Hero met 6,1 procent, gevolgd door de koers van het aandeel Hellofresh met 4,5 procent. Het aandeel MTU Aero Engines met 4,5 procent zakken, die van Airbus met 2,2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 steeg maandag 0,8 procent op 4.582,64 punten en de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.921,88 punten. De Nasdaq sloot 1,9 procent hoger op 14.532,55 punten.