Morgan Stanley zet NN op kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft dinsdag het advies voor NN Group verhoogd van Onderwogen naar Overwogen met een nieuw koersdoel van 54,30 euro. Door de risico's die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt, denkt Morgan Stanley dat levensverzekeraars een betere keuze zijn dan herverzekeraars. Het koopadvies voor Munich Re werd daarom door de Amerikaanse bank ingetrokken. Het aandeel NN Group wint dinsdag 3,0 procent op 47,20 euro. Bron: ABM Financial News

