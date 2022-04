Beursblik: volumegroei Heineken ondanks zwakte in sector Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks zwakte in de sector zullen de biervolumes bij Heineken in het eerste kwartaal zijn gegroeid. Dit schreven analisten van Credit Suisse dinsdag in een sectorrapport. De Zwitserse bank voorspelt een volumegroei van rond de 5 procent in het eerste kwartaal, hoewel de sector in januari en februari zwak oogde. Volgens Credit Suisse zijn de capaciteitsproblemen in het vierde kwartaal deels opgelost door de uitbreiding bij de Ponta Grossa brouwerij in Brazilië, en verdere uitbreidingen volgen nog. Dat effect weegt zwaarder dan de tegenwind bij de frisdranken, aldus de analisten. Ook profiteert de brouwer van prijsverhogingen. Credit Suisse verwacht dat Heineken in de tweede jaarhelft verder kan profiteren van de capaciteitsuitbreiding bij Ponta Grossa. Credit Suisse heeft een Outperform advies op Heineken met een koersdoel van 120,00 euro. Het aandeel noteerde dinsdag 1,0 procent hoger op 86,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.