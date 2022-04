Valuta: euro onder 1,10 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onder de 1,10 dollar in een markt die weer wat risicomijdender is geworden, na de berichten uit Oekraïne omtrent oorlogsmisdaden begaan door Russische soldaten.

"De roep om een intensivering van de sancties tegen Rusland als gevolg daarvan, maakt de markt weer wat terughoudend ten gunste van de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Hoe meer beeldberichten omtrent burgerslachtoffers als gevolg van de Russische oorlogshandelingen naar buiten komen, hoe luider de roep om meer maatregelen wordt", aldus de handelaar.

Van der Meer verwacht dat de markt als eerste richtpunt de notulen van de Federal Reserve naar aanleiding van de meest recente monetaire vergadering in het vizier heeft. Deze komen woensdagavond uit. Donderdag volgen de notulen van de Europese Centrale Bank. De Reserve Bank of Australia hield vanochtend vast aan het lopende monetaire beleid en wijzigde niets, maar wees wel op toenemende inflatierisico's. Dat laatste leek te zorgen voor een oplopende Australische dollar.

Japan zag vanochtend vroeg met de definitieve inkoopmanagersindex voor de dienstensector over maart de economie toch weer groeien. Van de dienstensectoren in de eurozone, de muntunie en het Verenigd Koninkrijk viel op dat de sectoren in de definitieve berekeningen bleven groeien en in sommige gevallen ook meer dan eerder was gemeten. Dat gold onder meer voor de dienstensector van de eurozone als geheel.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht dinsdag uit naar de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector over maart van Markit en ISM en verder de handelsbalans over februari.

De belangrijkste spreker is dinsdag de vice-voorzitter van de Federal Reserve Lael Brainard en zij gaat het hebben over inflatie en de ongelijkheden daarin. De voorzitter van de Fed van New York John Williams houdt vandaag eveneens een toespraak.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0976 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8359 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3138 dollar. De Australische dollar noteerde 1,2 procent hoger op 0,7633 Amerikaanse dollar.