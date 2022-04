Tech in trek op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 740,88 punten.

"Beleggers lijken zich voorlopig niets aan te trekken van een mogelijke recessie, zoals de omgekeerde rentecurve lijkt te voorspellen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Blekemolen zag maandagavond 'Big Tech' de kar trekken op Wall Street, met winsten voor Apple, Alphabet, Facebook en Amazon. Twitter won zelfs 27 procent, nadat Tesla-topman Elon Musk bekendmaakte een belang van 9,2 procent in het bedrijf te hebben genomen.

"Beleggers houden vast aan hun techaandelen ondanks de stevige terugval van de sector tijdens de recente marktvolatiliteit", aldus marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro. "De groei in posities in techaandelen in het eerste kwartaal van 2022, wat een moeilijke handelsperiode was, suggereert dat beleggers het beste halen uit de huidige marktvolatiliteit en op zoek zijn naar 'buy the dip' om hun langetermijnposities tegen een lage koers aan te vullen", voegde Van Oudheusden toe.

"Het lijkt dat veel beleggers de macrofactoren op korte termijn negeren en blijven beleggen in techaandelen vanwege de kansen op lange termijn", aldus de analist.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0966. De olieprijzen stegen met 0,5 procent. "De olieprijzen blijven omhoog kruipen en dat is slecht nieuws voor bedrijven die de kosten in bedwang willen houden, maar ook voor consumenten die al te kampen hebben met hogere energierekeningen", aldus analisten van AJ Bell.

Volgens SEB stegen de olieprijzen vanochtend op de verwachting dat er nieuwe sancties aankomen voor Rusland. "De wereld heeft de acties van Rusland stevig veroordeeld en er worden nu onderzoeken uitgevoerd naar oorlogsmisdaden. Er zullen meer sancties volgen", zo verwacht SEB.

De dienstensector van de eurozone is in maart fractioneel harder gegroeid dan eerder gemeten, zo bleek vanochtend. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 55,6 tegen 55,5 in februari. De voorlopige meting maakte echter melding van een index van 54,8.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zag dat de dienstensector profiteerde van de heropening van de economie. Maar, zo waarschuwde de econoom, de komende maanden worden een belangrijke test, nu de energieprijzen hard stijgen, net als die voor andere grondstoffen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook de verstoringen in de aanvoerketen nemen toe. "De groeivooruitzichten zijn daardoor verslechterd", en het is de vraag of een recessie ontlopen kan worden. Vooral de duur van de oorlog is hierin bepalend, meent Williamson.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging NN Group aan kop met een koerswinst van 3,0 procent op 47,20 euro. Morgan Stanley verhoogde volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group het advies voor de verzekeraar naar Overwogen met een koersdoel van 54,30 euro. ASMI won 2,9 procent en Just Eat Takeaway.com schreef 2,4 procent bij. Signify daalde juist met 1,4 procent, net als ArcelorMittal dat 2,6 procent verloor.

Adyen steeg 0,5 procent, na een koopadvies van Wells Fargo, merkte Van der Pol op.

In de AMX ging SBM Offshore aan kop met een winst van 3,5 procent. SBM Offshore gaat de ONE GUYANA FPSO bouwen, die voor de kust van Guyana zal worden afgemeerd. Galapagos schreef 2,4 procent bij. Aperam leverde juist 2,0 procent in.

In de AScX won Fastned 4,4 procent.